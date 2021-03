Joanna Moro na wakacjach. Jeszcze niedawno miała inne zdanie na ten temat

Jakiś czas temu Joanna Moro dość mocno krytykowała koleżanki z branży, które chwaliły się swoimi urlopami w egzotycznych miejscach. Aktorka stwierdziła, że są one nieodpowiedzialne i to właśnie przez takie działania, do kraju mogą zostać sprowadzone kolejne mutacje wirusa. Moro chyba zapomniała o swoich słowach, bo razem z rodziną również wyjechała.

Joanna Moro wyjechała z rodziną na wakacje. Źródło: AKPA