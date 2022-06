Joanna Opozda pochwaliła się płaskim brzuchem. Fani są w szoku

Joanna Opozda korzystała z zabiegu wyszczuplającego

W rozmowie z Plotkiem Opozda, która, jak wyznała, przytyła w czasie ciąży 18 kilogramów, ujawniła, w czym tkwi sekret jej powrotu do formy. - Nie wiem, czy jest czego zazdrościć, bo miałam bardzo dużo stresu i po prostu mało jadłam. Jeszcze nie mogę ćwiczyć, bo mam zerwany mięsień. Fizjoterapeutka powiedziała mi, że to nie jest jeszcze odpowiedni moment na to. Ale po prostu zaczęłam się zdrowo odżywiać. No i noszenie dziecka na rękach też robi swoje, a Vincent już trochę waży - opowiadała młoda mama.