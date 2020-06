Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens o miłości. "Dojrzałe pary mają łatwiej"

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens o dojrzałych związkach

Po spotkaniu projektantka wyjechała na święta i sylwestra. On czekał z wiadomością do połowy stycznia. "Nie mogę sobie ciebie wyjąć z głowy" – napisał. Joanna Przetakiewicz po tym wyznaniu zaprosiła go do swojego domu w Londynie i od tego czasu tworzą go razem.