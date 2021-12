Joanna Racewicz mówi, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci. Sama musiała się z tym zmierzyć

"Najważniejsze, żeby być uczciwym. Oszukiwane dziecko też będzie kłamać. Co z tego, że dorosły będzie chciał nagiąć rzeczywistość "w dobrej wierze"? (…) Chciałabym, żeby mój syn wiedział, że w życiu jest miejsce na każdą emocję. Trzeba dać im miejsce, uważność i czas. Oswoić. "Nie bądź zły; przestań się wściekać; nie płacz; nie krzycz" – ile razy to słyszymy? U nas jest zasada: mów, co czujesz. Dawaj upust energii, bo kumulowana w środku obróci się przeciwko tobie" – powiedziała w wywiadzie Joanna Racewicz.