Joanna Racewicz napisała poruszający wpis o życiu i umieraniu. "Sprawdzian z człowieczeństwa"

"Karol umarł w zupełnej samotności, po niemal miesiącu walki o każdy oddech. Respirator służy już komuś innemu. On został cyfrą w statystyce. Kolejnym numerem na liście 'tych, którzy przegrali z pandemią. Jeszcze jednym przyczynkiem do „rekordu”, który przez wszystkie przypadki odmieniają media" – napisała Racewicz o śmierci kolegi.

Później dodała, że historia Karola mogłaby się tutaj skończyć, być może byłaby przestrogą dla ludzi, którzy nie wierzą w COVID-19. Jednak ta opowieść ma ciąg dalszy. Karol był gejem, jego partner Adam spędził z nim 35 lat dorosłego życia. Kiedy przyszedł do urzędu po akt zgonu swojego partnera, spotkał się z upokorzeniem.

"A jakim prawem pan chce akt zgonu? Że 35 lat razem? A jakiś dokument na to jest? No właśnie. I dlatego mówię wyraźnie, że jest pan nikim. Niech pan przyśle kogoś z prawdziwej rodziny” – powiedział do Adama urzędnik.