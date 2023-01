Ujawniła treść rozmowy. Dramatyczna scena rozegrała się w domu

"Mama nie płacz, bo będę się o ciebie martwił"

Dziennikarka wyznała, że to właśnie syn był w tamtym czasie jej "kotwicą do życia" i to on był kimś, kto sprawił, że skorzystała z pomocy psychologicznej. Wróciła wspomnieniami do pewnej sytuacji, która okazała się dla niej punktem zwrotnym w przeżywaniu tej tragedii.