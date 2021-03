Joanna Sarapata o byłym mężu. "Jarek zawsze był prowokatorem"

Malarka dzięki swojej artystycznej pracy miała możliwość mieszkać i wystawiać swoje dzieła w Hiszpanii, Niemczech, USA, Monako czy Szwajcarii. Dużo jednak czasu spędziła we Francji, gdzie miała styczność z największymi gwiazdami kina i nie tylko. Teraz Sarapata odniosła się do medialnych zarzutów wobec jej byłego męża.

Malarka szczerze o byłym mężu

Afera związana z Jakimowiczem negatywnie odbiła się na Sarapacie i jej młodszym synu. Nagonka medialna wciąż nie ustąpiła, co bardzo męczy malarkę. "Mocno dotyka to mojego syna, w związku z tym, mnie też. Jestem matką walczącą i jeśli coś trapi moje dzieci, nabieram siły i staję do boju" - powiedziała w rozmowie z "Plejadą". Sarapata stara się chronić Jovana przed zainteresowaniem mediów, ale bywa to trudne.