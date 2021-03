Mówiono o niej "polska Audrey Hepburn". Długo szukała miłości życia

Szybka kariera aktorska

Po skończeniu szkoły średniej 18-letnia Jędryka zdecydowała się zdawać do Szkoły Teatralnej, ale pierwsze podejście zakończyło się fiaskiem. Przez kolejny rok uczęszczała na zajęcia z aktorstwa i za drugim razem spełniła swoje marzenia o szkole. Będąc jeszcze na studiach Jędryka zadebiutowała w filmie "Dwaj panowie N." - szybko została zauważona dzięki talentowi oraz niezwykłej urodzie. To właśnie wtedy okrzyknięto młodą aktorkę "polską Audrey Hepburn".

Upragniona miłość po latach

Kolejnym wybrankiem był Krzysztof Chamiec. Jednak i to małżeństwo nie było szczęśliwe dla aktorki. Zakulisowo opowiadano o rzekomej niewierności aktora oraz skłonności do agresji.

"Wiedziałam o jego sprawkach, a mimo to zdecydowałam się na ślub. Bo wydawało mi się, że te opowieści to przesada. […] Poza tym pociągała mnie jego pewność siebie. Był przebojowy, miał luz, taką nonszalancję wobec życia. Ja tego nie miałam. Nigdy mnie nie uderzył, choć raz zwinął dłoń w pięść" - wyznała niegdyś na łamach "Super Expressu" Jędryka.

Na szczęście los do aktorki się uśmiechnął. Na jej drodze stanął pisarz i tłumacz Jerzy Chociłowski. Para została zeswatana przez koleżankę aktorki, ale 40-letnia wówczas Jędryka nie wierzyła w powodzenie tego przedsięwzięcia. To właśnie z nim aktorka postanowiła iść przez życie i do tej pory tworzą zgrany duet.