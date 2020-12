Joanna Scheuring-Wielgus skrytykowana. Poszło o świąteczne drzewko

Choinka Scheuring-Wielgus pod ostrzałem

Joanna Scheuring-Wielgus często pokazuje swój stosunek do Kościoła czy prawicowych polityków. Wielokrotnie wdaje się w dyskusje, w których tłumaczy swoją postawę. Chętnie udziela wywiadów na wiele tematów, ale także znajduje czas na wrzucenie do sieci zdjęć związanych z jej życiem prywatnym.

Jeden z najnowszych postów na Instagramie posłanki dotyczy przygotowań do Bożego Narodzenia. Scheuring-Wielgus pochwaliła się ubraną choinką. Drzewko zostało postawione na tle półek z książkami, a całość podświetlają czerwone lampki. Jednak nie wszystkim przypadła do gustu świąteczna fotka. Internauci podzielili się na dwa obozy: z jednej strony pojawiły się komentarze, które wychwalają choinkę, ale możemy znaleźć także inne podejście do sprawy.