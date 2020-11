Joe Biden miał operacje plastyczne? Słynny chirurg nie ma co do tego wątpliwości

Podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej Donald Trump nie szczędził krytyki Joe Bidenowi. Po ostatecznej przegranej w walce o stanowisko prezydenta, biznesmen zagroził pozwem do sądu – jako powód miał podać rzekome sfałszowane wyniki wyborcze.

Joe Biden poddał się operacjom plastycznym?

Donald Trump atakował rywala na wiele sposobów, uciekając się przy tym do żenujących chwytów. Podczas trwania kampanii prezydent walczący o reelekcję odniósł się do tekstu z "New York Posta", w którym ekspert sugerował, że Joe Biden przeszedł lifting twarzy, korektę skóry wokół oczu, przeszczep włosów, a także miał ostrzykiwaną twarz botoksem.