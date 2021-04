Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy żegnają bliską osobę. Poruszająca treść nekrologu

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy od kilku miesięcy są w Szwajcarii, gdzie przyjechali po śmierci męża siostry prezydenta. Małżeństwo postanowiło zaopiekować się wdową. Ostatnio media obiegła informacja o tym, że były prezydent i jego żona zarazili się koronawirusem, a polityk trafił do szpitala w związku z ciężkim przebiegiem choroby. I choć na szczęście Kwaśniewski wrócił do pełni sił, to podobno nieco gorzej z chorobą poradził sobie organizm Jolanty Kwaśniewskiej. Była prezydentowa doznała podobno m.in. zapalenia nerek.