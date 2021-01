Julia Kamińska i Piotr Jasek. Aktorka mówi, jak pracuje jej się z partnerem

To właśnie na planie "Brzyduli" Kamińska poznała Piotra Jaska. Gdy para zaczęła się spotykać, to większość nie wróżyła im długiego związku. Jednak 20-letnia różnica wieku nie była żadną przeszkodą do stworzenia trwałej relacji. Kamińska i Jasek są ze sobą już 11 lat i nic nie wskazuje, żeby się sobą znudzili.