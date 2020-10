Filip Bobek obchodzi 40. urodziny. Julia Kamińska złożyła mu nietypowe życzenia

Dystans do siebie to podstawa. Udowodnili o tym aktorzy serialu "BrzydUla", a prywatnie przyjeciele - Filip Bobek i Julia Kamińska. Zdjęcie wrzucone na Instagram przez aktorkę to nietypowy, urodzinowy prezent dla Bobka z okazji jego 40. urodzin. Patrząc na nie, nie sposób się nie uśmiechnąć.