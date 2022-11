Julia Oleś była w związku z Durczokiem. Ujawniła prawdę o swojej rodzinie

- Radzę sobie. Jak każdy inny człowiek na moim miejscu. Natomiast to, z czego faktycznie jestem dumna i jest to okupione bardzo ciężką pracą wszystkich zainteresowanych, to są nasze relacje z jego tatą, bo się bardzo wspieramy i bardzo lubimy. Uważam go za wspaniałego człowieka i ojca. Tworzymy taki team patchworkowy, bo tata mojego syna jest w bardzo poważnym związku z bardzo fajną osobą. Tworzymy patchwork, w którym musimy się dogadywać, ale przebiega to raczej bez problemu - opowiadała reporterce Jastrząb Posta.