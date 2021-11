To one stały u boku Kamila Durczoka. Kim są byłe partnerki dziennikarza?

Kamil Durczok zmarł we wtorek 16 listopada 2021 roku nad ranem w jednym z katowickich szpitali. Informację o jego śmierci potwierdziła Wirtualnej Polsce jego była żona, Marianna Dufek, z którą dziennikarz był związany do 2017 roku. To właśnie ona przez ponad 20 lat wspierała go i broniła w każdej sprawie.