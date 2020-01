WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Julia Pietrucha pokazała zdjęcie córki. "Mała pietruszka" Julia Pietrucha bardzo chroni prywatność nie tylko swoją, ale również najbliższych. Jednak ku zaskoczeniu obserwatorów na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie córki celebrytki. Fani są zachwyceni, w komentarzach nazywali dziewczynkę małą pietruszką. Julia Pietrucha pokazała zdjęcie córki Julia Pietrucha od niedawna spełnia się w roli nie tylko aktorki i piosenkarki, ale również matki. Gwiazda bardzo ceni sobie prywatność, dlatego na jej profilach w mediach społecznościowych próżno szukać zdjęć z córką albo z okresu ciąży. Jednak tym razem postanowiła zrobić wyjątek i na jej koncie na Instagramie

opublikowała jedno z pierwszych zdjęć swojej córki. Mała dziewczynka pozuje na tle imponujących widoków. Widać, że córka odziedziczyła po mamie kolor włosów i niesamowity urok. "Powrót do podróżowania. Żadnego filtra, jedynie krem" – napisała aktorka pod zdjęciem. Julia Pietrucha pokazała zdjęcie córki Obserwatorzy celebrytki od razu pokochali dziewczynkę. Pod zdjęciem pojawił się ogrom komentarzy. Wielu z internautów nawiązywało do nazwiska młodej mamy. "Jaka duża! Udanej podróży!", Jaka urocza mała pietruszka. Przepiękne zdjęcie", "Jaki cudowny obraz", "Cudna pietruszeczka", "O masz! Co to za dama?" – pisali.