Julia Wieniawa kupiła buty za 1000 złotych. Niestety już nie nadają się do noszenia

"Bardzo uważajmy na pseudohodowle, bo to jest prawdziwe zło. Jeżeli ktoś chce mieć rasowego psa, to z rodowodem i z prawdziwej, sprawdzonej hodowli, gdzie te psy są i dobrze traktowane i są zdrowe. Pseudohodowle to jest prawdziwy dramat zwierząt" - pisała wówczas Agnieszka Woźniak-Starach, odnosząc się do całej sytuacji.