Sandra Kubicka wprost o psie Julii Wieniawy. "Nie zdecydowałabym się na taką mieszankę"

Pod koniec zeszłego roku Julia Wieniawa postanowiła kupić psa. Zdecydowała się wtedy na "hipoalergicznego" cavapoo, tj. hybrydę pudla i cavalier king charles spaniela. "Rasa" nie została do tej pory uznana przez Związek Kynologiczny w Polsce, co oznacza także, że nie można go kupić w legalnej hodowli. Choć aktorka zapewnia, że jej pupil Bowie jest okazem zdrowia, to wiele osób ma wątpliwości co do jej decyzji lub otwarcie ją krytykuje.