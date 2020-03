Julia Wieniawa o swoich zarobkach. "Mogę wybierać sobie role jakie chcę"

Julia Wieniawa to jedno z najgorętszych nazwisk polskiego show-biznesu. Aktorka zdecydowanie nie próżnuje i angażuje się w wiele projektów. Młoda gwiazda przyznała, że nie każdy z nich przynosi jej zawrotne zyski. Julia Wieniawa stawia bardziej na rozwój niż pieniądze.

Ludzie powoli zaczynają żartować, że Julia Wieniawa niedługo "wyskoczy im z lodówki". To prawda, że celebrytka stara się złapać wiele srok za ogon. Sama przyznała, że w marcu czeka ją ogrom pracy i premier. Aktorka zadebiutuje w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami", wystąpi też po raz pierwszy w sztuce teatralnej, a do kin wejdą dwa filmy z jej udziałem. To naprawdę dużo, jak na 21-latkę.

Celebrytka mówi jasno, że pieniądze nie są dla niej najważniejsze. Zdradza, że sama dobiera sobie role. Nie pod kątem zarobków, ale rozwoju. – Oczywiście to nie jest tak, że za darmo gram w filmach, ale dzięki temu mogę sobie wybierać role jakie chcę i nie mam przymusu grania we wszystkim. I to jest bardzo duży przywilej. Wzięłam udział w wielu niskobudżetowych filmach, a czasem nawet za półdarmo. Tylko dlatego, że wierzę w projekt i miałam z tego satysfakcję. Czułam, że to mnie świetnie rozwinie i będzie dobrze wyglądać w moim CV. Więc ja naprawdę bardziej myślę o tym, aby projekt mnie chwycił za serce, a nie patrzę na stawkę – przyznała w rozmowie z "Jastrząbpost".