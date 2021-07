Julia Wieniawa otwarcie o związku z Nikodemem Rozbickim. "Związek mnie omotał, ogarnął i to jest piękne"

- Myślę, że jest to kwestia zmiany priorytetów, a nie związku. Chociaż związek również mnie omotał, ogarnął i to jest piękne. Mimo że pandemia miała wiele smutnych stron, to dla mnie była o tyle fajna, że miałam więcej czasu na rodzinę, na moje siostry, rodziców, ale też na mojego chłopaka, z którym mogliśmy się jeszcze lepiej poznać i mieć więcej czasu dla siebie – powiedziała podczas rozmowy.