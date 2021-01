Julia Wieniawa powitała Nowy Rok w objęciach Nikodema Rozbickiego. Aktor pokazał zdjęcie

O tym, co łączy młodych aktorów, spekulowano już od dobrych kilku miesięcy. Latem przyłapano ich na czułościach w modnej knajpie, ale żadne nie potwierdziło wtedy, że są razem. Dopiero zimą sprawy nabrały koloru. Przed końcem roku Wieniawa pojechała z Rozbickim w góry, a potem razem wybrali się na Zanzibar. Aktorka zapewniała, że chce zachować prywatność. Miłość ma to jednak do siebie, że trudno się nią nie chwalić. Dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że Nikodem pokazał pamiątkę z sylwestrowej nocy.