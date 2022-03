Julia Wieniawa pozuje w bikini na Bali. "Odbiła mi znowu palma"

Spotkało się to z mieszanymi uczuciami fanów - jednym bardzo spodobały się wzory wybrane przez Wieniawę, inni uznali to za zbyt duże szaleństwo. Jednoznacznie skrytykowały to osoby zajmujące się tatuowaniem profesjonalnie, którzy podkreślali, że każde tatuowanie powinno odbywać się w bezpiecznych, sterylnych warunkach, a świeżego tatuażu nie powinno wystawiać się na działanie słońca i wody.