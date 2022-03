Tatuażystka krytykuje Julię Wieniawę. Wszystko przez tatuaże wykonane na Bali

"I did it (ang. zrobiłam to)" - napisała Julia Wieniawa w jednym z najnowszych postów na swoim profilu na Instagramie, w którym nie tylko podzieliła się informacją na temat wykonania dwóch tatuaży na Bali, ale także pokazała, w jaki sposób i w jakich warunkach były robione. To wzbudziło niemałe kontrowersje wśród obserwatorów i internautów.