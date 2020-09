Julia Wieniawa urządza swój taras. Pokazała pierwsze efekty

Ma zaledwie 21 lat, a już może pochwalić się rolami w kilku filmach i serialach, teraz również będziemy mogli oglądać ją na deskach teatru. Rozwija również swoją muzyczną karierę, a niedawno pochwaliła się, że otwiera własną markę kosmetyczną. W "między czasie" znajduje chwilę na próby tańca do programu "Taniec z Gwiazdami" i różne eventy. Kalendarz młodej gwiazdy jest wypełniony co do minuty, a ona sama przyznaje, że przysparza jej to wiele stresu.