Julia Wieniawa w stroju w stylu lat 70. Spodnie boho i rewelacyjny t-shirt

Profil Julii Wieniawy na Instagramie obserwuje ponad 1,7 mln osób. Gwiazda publikuje różnorodne treści. Od informacji na temat życia prywatnego, po modowe inspiracje. Czasami zahacza o życie publiczne, co pokazała, angażując się w akcję zachęcającą młodych ludzi do pójścia na wybory prezydenckie 2020. Ostatnio wokalistka i aktorka zaprezentowała się w świetnej stylizacji. Jest zachwycająca, a jednocześnie skromna. Nawiązuje do trendów z lat 70.