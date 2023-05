Julia Wieniawa zapytana o byłą teściową. Szczere słowa o Ostrowskiej-Królikowskiej

Para wspólnie wzięła udział w show "The Story of My Life", w którym mogli sprawdzić jak będą wyglądać za kilkadziesiąt lat, jednak w 2018 roku podjęli decyzję o rozstaniu. O powodach ich decyzji opowiadały w rozmowach z tabloidami osoby z ich otoczenia, jako przyczynę podając napięte grafiki i brak czasu dla siebie.