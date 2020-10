Julia Wróblewska o swoim stanie zdrowia. "Mam już plan na dalsze leczenie"

Julia Wróblewska o swoim zdrowiu psychicznym

"Już trochę lepiej, musiałam przejść różne emocje i stany, które się we mnie działy, otrzymałam pomoc, która dużo mi dała. Mam już plan na dalsze leczenie, dość intensywne, to będzie duży i odważny krok w moim życiu. Ale póki wszystkiego nie potwierdzę, to nie chcę wam jeszcze mówić. Jak już będzie to pewne, opowiem wam, jak to będzie wyglądać, dlaczego chciałabym przejść coś takiego i co może mi to dać. Póki co jestem dużo stabilniejsza niż jakiś czas temu. Wciąż jestem lekko odrętwiała i nie mam za dużo energii, ale jest lepiej. Potrzebuję po prostu czasu na regenerację" – wyjaśniła swoim fanom.