Julia Wróblewska opuszcza specjalistyczną placówkę? Mama aktorki udzieliła szczerego komentarza

"Chciałabym powiadomić was, że dostałam się do ośrodka terapeutycznego, o którym mówiłam wcześniej. 12. listopada wyjeżdżam tam na pół roku. Będę dawać znać, jak jest. Wbrew plotkom to nie jest oddział zamknięty, mogę mieć telefon oraz wszystkie inne rzeczy i jadę tam dobrowolnie. Uznałam, że jeśli będę się tam wybierać, to opowiem wam, z czym się zmagam. Cierpię na zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego (Borderline- F60.31)"- Julia Wróblewska poinformowała na swoim Instagramie na początku listopada 2021 r.