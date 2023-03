Juliette Binoche jest jedną z największych gwiazd europejskiego kina. Zagrała w ponad 60 produkcjach, doczekała się też największych filmowych nagród. Sławę zagwarantował jej występ w "Nieznośnej lekkości bytu" w reżyserii Philipa Kaufmana. Zagrała też m.in. w "Angielskim pacjencie", "Trzy kolory. Niebieski" czy "Czekoladzie".

Pradziadkiem aktorki był Henri Stalens, belgijski fabrykant, który podczas pobytu w Polsce związał się z Marią i doczekał się syna, Andrzeja. Ten z kolei zakochał się w aktorce Julii Helenie Młynarczyk. Mieli dwójkę dzieci – Henryka i Monikę, przyszłą matkę Juliette. Po tym, jak do Polski wkroczyły wojska III Rzeszy, uciekli z kraju przez Rumunię, jednak schwytali ich Sowieci i zaaresztowali we Lwowie. Ostatecznie dzięki pieniądzom udało im się stamtąd wydostać i uciec do Francji.

Juliette Binoche mówi o polskich korzeniach. Tak mówiła o babci

Juliette Binoche nie kryje swoich polskich korzeni. Podczas konferencji prasowej filmu "Rozstania i powroty", wyznała, że jej babcia, Julia, pochodziła z Polski. - Do końca nie pozbyła się polskiego akcentu. Pamięć o niej była jednym z powodów, dla których przyjęłam tę rolę - wyjaśniła. W "Rozstaniach i powrotach" zagrała Amirę, bośniacką emigrantkę, która mieszka w Londynie.

#dziejesiewkulturze: Juliette Binoche przyjedzie do Polski kręcić film science fiction

Binoche wspomniała też, że jej babcia "opiekowała się dziećmi całkiem sama". - Zresztą zarabiała na życie będąc krawcową w Paryżu - mówiła. - Dużo myślałam o mojej babci podczas kręcenia tego filmu. Miałam trochę wrażenie, że poprzez tę postać oddaję jej cześć.

Tak wygląda życie prywatne Juliette Binoche. Ma dwoje dzieci

Juliette Binoche miała burzliwe życie prywatne. Najpierw związała się z rosyjskim reżyserem i scenarzystą Andriejem Konczałowskim. Po roku jednak zakończyli relację. Następnym partnerem był scenarzysta Leos Carax – ich związek przetrwał tylko cztery lata. Kolejnym wybrankiem był Andre Halle. Ta miłość też nie przetrwała, jednak jej owocem jest syn Raphael, którego doczekała się para.

Binoche ma także córkę Hannah. Ojcem jest Benoit Magimel, którego poznała na planie "The children of the century". Aktorka była też związana z Olivierem Martinezem, plotkowano także o jej związku z producentem, reżyserem i pisarzem Santiago Amigoreną, a także z aktorem, producentem i muzykiem, Patrickiem Muldoonem.

