Jurek Owsiak zwrócił się do Kingi Dudy. Czy córka prezydenta pomoże WOŚP?

"Z takimi prośbami my, jako Fundacja WOŚP, spotykamy się codziennie. Dotyczą one Polaków w każdym wieku, którzy po prostu walczą o swoje życie, często zagrożone nie tylko brakiem dostępu do bardzo drogich terapii, ale od paru lat także coraz większymi trudnościami związanymi z dotarciem i skorzystaniem z przysługującej Obywatelom narodowej służby zdrowia. Aby pomóc, robimy to, co umiemy najlepiej – kupujemy sprzęt" - czytamy w liście Owsiaka.