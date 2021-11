Justyna Gradek pozuje w jesiennej stylizacji. "Olśniewasz kochana"

W lipcu tego roku media rozpisywały się o Gradek i jej romansie z rumuńskim milionerem. Co prawda, polska influencerka i Alex Bodi rozstali się po trzech tygodniach związku, ale to właśnie dzięki niemu, Gradek zadebiutowała w rumuńskiej telewizji. Partner otoczył ją luksusem, a ona mogła relacjonować wszystko na Instagramie. Po krótkiej i intensywnej znajomości "odlajkowała" jego profil na Instagramie, a on padł w ramiona innej kobiety.