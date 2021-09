Justyna Kowalczyk została mamą. Imię dziecka jest oryginalne

Szczęśliwa sportsmenka

Justyna Kowalczyk poznała swojego obecnego męża w 2019 roku. Para dość szybko zorientowała się, że to, co ich łączy, to nie przelotne uczucie, ale coś wielkiego. Już we wrześniu 2020 roku postanowili powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Sportsmenka wzięła ślub cywilny, na który założyła piękną, czerwoną suknię. A kilka miesięcy po nim poinformowała, że spodziewa się dziecka.