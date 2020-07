Justyna Nagłowska o depresji, współuzależnieniu i szczęściu. "Niepicie nie jest w Polsce łatwe"

Kiedy Borys Szyc przedstawił w mediach swoją partnerkę, wszyscy o niej mówili "dziewczyna aktora", później, kiedy przyznał się do swojego nałogu, pytali, jak to jest być z alkoholikiem. Reżyserka nigdy nie mówiła, że jest łatwo. Stawia na szczerość i transparentność.

Justyna Nagłowska o współuzależnieniu

Wspomniała również o tym, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak kultura picia. "Jestem w związku z osobą z uzależnieniem i postanowiłam zaprowadzić zmiany we własnym życiu. Niepicie nie jest w Polsce łatwe. Idziesz na imprezę, wszyscy zachęcają cię do picia. Nie chcesz, to cię na przykład pytają, czy jesteś w ciąży. Tak wygląda u nas kultura picia, a właściwie jej brak. Możesz przecież zwyczajnie nie mieć ochoty się napić. Bez alkoholu jest fajniej. Polecam każdemu iść na trzeźwo na imprezę ze znajomymi, którzy jeden po drugim odlatują. Z zewnątrz ten odlot nie wygląda już tak fajnie" - mówiła.