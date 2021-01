Justyna Szyc-Nagłowska pokazała twarz hejterki. "Dla pani też wszystkiego dobrego"

Justyna Nagłowska – wiadomość od hejterki

Jak na razie hejterka nie przeprosiła Justyny Szyc-Nagłowskiej, do której zwróciła się takimi słowami w wiadomości prywatnej: "Witam żonę pedofila. Jak tam? Fajnie jest?". Prowadząca podcast "Matka też człowiek" zrobiła screena i wstawiła go na Insta Story. Mało tego, wrzuciła również zrzut ekranu z profilu swojej hejterki. Ironicznie odpowiedziała jej na zaczepkę w taki sposób: "Witam, dziękuję za życzenia noworoczne. Dla pani też wszystkiego dobrego".

- Publikuję to tylko dlatego, żeby uświadomić pani, co robi. Mnie to nie dotyka, natomiast nie ma we mnie zgody, żeby ktokolwiek obrażał mnie oraz mojego wspaniałego męża – wyjaśniła potem dziennikarka. Dodała, że podobny los czeka każdego, kto się tego dopuści.