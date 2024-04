Ciemne jeansy poszły w odstawkę. Spodnie Lamparskiej to petarda

Jej garderoba jest kopalnią inspiracji. Magdalena Lamparska ma wyjątkowe wyczucie stylu i odwagę, aby wyjść poza schematy. Często miksuje kobiece elementy z tymi "pożyczonymi" z męskiej szafy, a przy tym zwraca uwagę na detale. Aktorka wyróżniała się także na evencie marki Tatuum, celebrując ponadczasową relację bieli i czerni. Ale to dodatek przewiązany na szyi sprawił, że stylizacja "jedna z wielu" zyskała indywidualny podpis .

Chociaż kolor indygo miał być gwiazdą tego sezonu, to w praktyce białe jeansy okazały się faworytem celebrytek. Magda Lamparska postawiła na jasne jeansy o fasonie flare, które łagodnie rozszerzały się od kolan ku dołowi. Chociaż białe spodnie uchodzą za model obowiązują od kwietnia do września, to utrzymane w kolorze bazowym i neutralnym świetnie odnajdą się w każdej stylizacji - także zimowej czy wieczorowej.