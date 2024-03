Mistrzowska stylizacja Lamparskiej. Prześwitująca bluzka to nie wszystko

Chodzi ciemnoszarą bomberkę z oversizową, mocną zarysowaną linią ramion. Co więcej, kurteczka występowała w komplecie z minispódniczką o maksymalnie prostym kroju. To doskonały duet – szykowny, ale o casualowym zacięciu. Aktorka dobrała do tego kopertówkę z burgundowej skóry, która korespondowała z kolorem szminki.