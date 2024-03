Już nie granat. To ten kolor jeansów pokochamy wiosną 2024 – jak Cichopek i Frycz

Trend na wiosnę 2024

Lecz jedno jest pewne – wiosną 2024 warto zainwestować w jasny denim. To właśnie on będzie tym najbardziej pożądanym. Co więcej, zaczął już pojawiać się na instagramowych profilach znanych fashionistek, a także polskich i zagranicznych gwiazd. Poniżej zamieszczamy inspirujące stylizacje. Ich wspólnym atutem jest to, iż nie są przekombinowane. Błękitne jeansy kochają prostotę i świeżość.