Już nie jeansy. Te spodnie noszą teraz gwiazdy na czele z Rozenek-Majdan

Prezenterka sięgnęła po total look utrzymany w neutralnym i naturalnym odcieniu łagodnego beżu. Zaangażowała spodnie z charakterystycznymi zakładkami oraz wysokim stanem. Ultraszerokie i swobodne, świetnie sprawdzają się w nowoczesnych, jak również w klasycznych stylizacjach. Potrafią świetnie zamaskować to, co wolimy przenieść na dalszy plan, a także wyeksponować atuty damskiej sylwetki.