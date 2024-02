Wiosną zaleje ulice. Spójrzcie na wdzianko Cichopek

Rozglądasz się już powoli za modną kurtką na wiosnę? W tym roku zamiast skórzanych ramonesek i bomberek wybierz coś innego: tweedową marynarkę w stylu Chanel. Jeśli wydaje ci się, że pasuje tylko rasowym elegantkom, to jesteś w błędzie. I mamy na to dowody.

Zima powoli się kończy, a to oznacza, że czas najwyższy wybrać się na poszukiwania idealnej kurtki na wiosnę, która już za moment rozpieści nas dużo wyższymi temperaturami. Zastanawiasz się, czy lepiej postawić na sportową bomberkę, czy zawsze modną ramoneskę ze skóry? W tym roku zmień podejście i doceń potencjał… tweedowej marynarki.

Ten element garderoby od lat króluje w trendach – dokładnie od momentu, w którym wylansowała go w 1954 roku francuska projektantka Gabrielle Coco Chanel. Dziś celebrytki najwidoczniej na nowo sobie przypomniały o żakietach o charakterystycznym pudełkowym fasonie. Tweedowe modele dosłownie zalały media społecznościowe. I świetnie – w końcu to jakieś urozmaicenie w wiosennej modzie damskiej. Zobacz, jak nosić taką alternatywę dla "zwykłej" kurtki.

Cichopek w idealnej marynarce do jeansów. Ma piękny kolor i wygodny krój

Katarzyna Cichopek pokazała się ostatnio w stroju, za którym natychmiast zaczęłyśmy się rozglądać po sklepach. Chodzi o genialne połączenie eleganckiego żakietu z tweedu z praktyczną i superwygodną kurtką na zamek błyskawiczny. Model w słodkim odcieniu różu rozświetla twarz jak magiczna różdżka i skutecznie przełamuje ponurą kolorystykę, która panuje w szafach większości z nas.

Katarzyna Cichopek w hitowym różowym żakiecie © Instagram | @katarzynacichopek

Różowej marynarki a’la Chanel nie musisz nosić wyłącznie do szykownej małej czarnej. Świetnie sprawdzi się także w połączeniu z prostym, casualowym zestawem: topem i jeansowymi rurkami. Całość prezentuje się o niebo bardziej pogodnie niż np. jeansy i czarna ramoneska.

Różowy total look Bohosiewcz – ideał na randkę z mężem

Różowy żakiet z tweedu wybrała też Maja Bohosiewicz. Jej stylizacja została wymyślona na specjalną okazję: sesję zdjęciową do magazynu Viva! Ale spójrz: identyczny zestaw, czyli total look z tego szlachetnego materiału, możesz włożyć na imprezę czy na randkę. Do pracy też – wystarczy krótki top zastąpić klasyczną białą bluzką koszulową.

Tweedowy look Mai Bohosiewicz © Instagram | @majabohosiewicz

W tym sezonie rośnie popularność trendu "mob wife", czyli stylu "na żonę gangstera". Tweedowa marynarka ze złotym łańcuszkiem, charakterystycznym dla projektów Chanel z lat 90., idealnie wpisuje się w tę estetykę. Dla efektu "wow" możesz dorzucić jeszcze czółenka na niskiej szpilce i ogromne złote kolczyki. Wiosna to najlepszy czas na takie stylizacje z przymrużeniem oka.

Tweedowy żakiet Senkary do biura i na co dzień

Tweedowa marynarka na co dzień? Jak najbardziej. Dowodem, że tak też można ją nosić, jest look Anny Senkary, który składa się z trzech ponadczasowych elementów: błękitnych jeansów, białego T-shirtu i żakietu w "chanelowską" kratę. Dziennikarka postanowiła puścić oczko w stronę estetyki najsłynniejszego francuskiego domu mody i dodała do całości kilka sznurów białych pereł.

W tej stylizacji czarna ramoneska ze skóry jak najbardziej by się obroniła. Ale my zdecydowanie bijemy brawo za pomysł zastąpienia jej kobiecą marynarką o krótkim fasonie. Znakomicie podkreśla talię, dodaje kobiecości i pozwala wyróżnić się z tłumu. A to chyba wystarczające powody, żeby mieć ją w szafie, prawda?

Sykut-Jeżyna w perfekcyjnej garsonce na wiosnę. Włożysz ją do czółenek i balerinek

Kiedy przeglądałyśmy Instagram w poszukiwaniu najciekawszych stylizacji z tweedowym żakietem w roli głównej, nie mogłyśmy przejść obojętnie obok looku Pauliny Sykut-Jeżyny. Dziennikarka postawiła na komplet, w jakim koleżanki na pewno zobaczą nas wiosną w biurze. Garsonka z efektownym kołnierzem i złotymi detalami to najprostszy sposób na to, żeby zaprezentować się z klasą.

Sykut-Jeżyna do tweedowego kompletu dobrała nowoczesne czółenka na platformie, ale równie dobrze sprawdziłyby się tu baleriny, zgodne z ukochaną estetyką Francuzek. Chcesz wybrać się w takim outficie na imprezę? Zastąp czarne gładkie rajstopy kabaretkami, a zamiast eleganckich kolczyków dodaj rockowe nausznice.

