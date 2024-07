Przyklejają kobietom plaster. Nowa metoda w klubach

Najpopularniejszą formą narkotyku stosowanego w przestępstwach na tle seksualnym jest tzw. pigułka gwałtu. Substancje psychoaktywne zawarte w tych środkach są wykorzystywane do obezwładnienia ofiary i ułatwienia jej wykorzystania.

Po rozpuszczeniu w napoju, takim jak woda, sok czy alkohol, substancja staje się niewykrywalna w smaku i zapachu. Działanie narkotyku rozpoczyna się już po kilkunastu minutach od spożycia, powodując senność, dezorientację, utratę kontroli nad ciałem, a nawet amnezję. Ostrzeżenia przed pigułką stały się bardzo powszechne, co spowodowało, że gwałciciele wymyślili kolejną metodę odurzania.

Jedna z ofiar przyznała, że pamięta, jak poszła do klubu z koleżankami. Po rozstaniu pamięć się ucina. - Nie mam żadnego obrazu przed oczami, to jest jedynie pamięć ciała, czyli wiem, że były krótkie, ostre włosy, krótko był ścięty bardzo, i to jest wszystko - przyznała kobieta.