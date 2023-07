Już nigdy nie wyrzucisz skórki od arbuza. Genialny przepis

Pokrój arbuza. Wydrąż z niego miąższ, a skórkę umyj i pokrój w małe kawałki. Miąższ przełóż do dzbanka, a pokrojoną kostkę włóż do garnka. Dodaj do niej szklankę wody, szklankę cukru i sok z całej cytryny. Włącz gaz i gotuj całość przez 30 minut aż do miękkości. Na końcu zblenduj całość, aż do uzyskania konsystencji gęstego syropu. Przelej go do dzbanka z miąższem i dodaj do niego wodę mineralną, lód oraz kilka listków świeżej mięty. Lemoniada w stylu zero waste gotowa.