"Już nigdy nie zagram". Wiadomo, czym dziś zajmuje się serialowa Janka

Agnieszka Krukówna jest doskonale znana widzom z popularnych produkcji telewizyjnych i filmowych, takich jak "Janka", "Boża podszewka", "Farba" oraz "Fuks". Choć szybko stała się gwiazdą ekranu, po latach pracy w branży aktorskiej zdecydowała się zrezygnować z tego zawodu. Do dziś nie chce ujawnić powodu takiej decyzji.

To wtedy Krukówna postanowiła zrobić sobie przerwę od gry i skupiła się na zdrowiu. Wyprowadziła się z Warszawy i wróciła do domu rodzinnego na Śląsku. Trafiła na odwyk, a dzięki jednemu z lekarzy wyszła z uzależnienia od narkotyków. Poprawa jej samopoczucia nie trwała jednak długo. W 2003 roku Krukówna zawarła związek małżeński z Radosławem Fleischmannem, który nagle od niej odszedł. Wzięli rozwód.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Jej decyzję o rezygnacji z zawodu mogą wyjaśniać słowa wypowiedziane przez anonimową osobę, która z nią pracowała: "Świetnie było oglądać ją w spektaklu czy filmie, znacznie trudniej patrzeć na to, co ten zawód robi z nią poza sceną i planem".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!