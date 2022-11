Już w karnawałowym nastroju? Małgorzata Socha z połyskiem

Worek z połyskiem, czyli luźna forma plus efektowne wykończenie

Torebka gwiazdy gra do tej samej bramki, co sukienka, dlatego tworzą u swojego boku bardzo spójny duet. Prezentowany w dłoni Małgorzaty Sochy worek pokrywają lśniące kamienie, ornamenty i aplikacje. Zwróćmy uwagę na formę torebki - luźny, nonszalancki i bezpretensjonalny worek to projekt wprost stworzony do okraszenia połyskiem. Dzięki temu ma w sobie zarówno luz, jak i pierwiastek glamour.