Ściółkowanie roślin igliwiem. Co warto wiedzieć?

Zbliża się trudny czas dla wielu roślin. W zasadzie od września do kwietnia są narażone bowiem na działanie niskich temperatur. Aby wspomóc kwiaty i krzewy w tym czasie, warto pomyśleć o ściółkowaniu.

Igliwie może pomóc przy utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby, a także w zachowaniu jej właściwego pH. Co więcej, ściółkowanie igliwiem sprawi, że korzenie roślin zyskają ochronę przed działaniem mroźnego powietrza . Jak przeprowadzić ten proces we właściwy sposób?

Igliwie nie nada się jednak do ściółkowania każdej rośliny w naszym ogrodzie. Musimy wybierać te, które lubią i cenią sobie kwaśny odczyn gleby , bowiem igły zakwaszą podłoże.

Do roślin kwasolubnych zaliczamy azalie, wrzosy, hortensje, wrzośce, rododendrony, borówki, jak taż truskawki, maliny, liliowce, a nawet niektóre warzywa (marchew, cebula oraz czosnek).

Ściółkowanie igliwiem nie sprawdzi się natomiast w przypadku cebulowych roślin ozdobnych , czyli gdy mowa m.in. o tulipanach, żonkilach, czy hiacyntach. Igliwia nie rozrzucajmy też pod warzywami psiankowatymi, do których należą papryki, ziemniaki oraz ziemniaki.

Zanim pokryjemy glebę ochronną warstwą igliwia, musimy zabrać się za przygotowanie terenu. Pierwszą czynnością będzie usunięcie wszelkich chwastów. Następnie dokładnie podlewamy podłoże . Wówczas możemy rozłożyć igliwie, zachowując kilkucentymetrową odległość od łodyg oraz pni roślin - jeżeli nie zastosujemy się do tej zasady, rośliny mogą zacząć gnić w miejscach stykania się z igliwiem . Co pewien czas warto sprawdzać, w jakim stanie jest ściółka, i uzupełniać wszelkie ubytki.

