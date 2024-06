Góra była "grzeczna". Ale to prześwitująca spódnica zrobiła furorę

We wtorkowy wieczór 18 czerwca osobowości polskiego świata show biznesu zjechały się na Galę Gwiazd Plejady 2024, podczas której zostaną przyznane nagrody w pięciu kategoriach.

Na ściance zjawiła się m.in. Małgorzata Tomaszewska , która pod koniec lutego urodziła córeczkę Laurę . Teraz wraca na salony. I to w jakim stylu! Prezenterka zachwyciła lookiem. Zrezygnowała z sukienki - postawiła za to na stylizację składającą się z dwóch elementów, które idealnie się równoważyły.

Zdaje się, że to jej pierwsze publiczne "wyjście" od momentu urodzenia drugiego dziecka, zatem oczekiwania mogły być wygórowane. Małgorzacie Tomaszewskiej udało się jednak zrobić furorę na ściance. Na co postawiła prezenterka? Zacznijmy od góry, czyli śnieżnobiałej bluzki koszulowej z głębokim dekoltem i efektownymi rękawami , które powiewały za sprawą rozcięć.

Chociaż koszula okazała się w porządku, to dół zrobił całą "robotę". Była prowadząca "Pytania na śniadanie" włożyła wąską spódnicę sięgającą samej ziemi. To nie zwykły element garderoby, lecz istne dzieło sztuki, które powstało z prześwitującego materiału i naszytych na niego złotych i różowych cekinów – te z kolei układały się w fantazyjne wzory. Jak widać gorący trend na eksponujące ciało tkaniny "naked" nadal nie przemija. Tomaszewska uzupełniła stylizację cielistymi szpilkami i białą torebką typu kuferek.

Warto wspomnieć, że Małgorzata Tomaszewska pozowała na ściance z Aleksandrem Sikorą, z którym jeszcze do niedawna prowadziła program poranny w TVP. Prywatnie parę do tej pory łączy serdeczna przyjaźń . Jednak wszelkie spekulacje o romansie tych dwojga zostały przez nich zdementowane.

