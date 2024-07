Kacperek z "Rodzinki.pl" ma już 20 lat. Jest nie do poznania

"Rodzinka.pl" przez wiele lat przyciągała setki tysięcy widzów przed ekrany telewizorów. Serial, w którym główne role odgrywali Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski, zakończył produkcję w maju 2020. W ciągu czterech lat aktorzy zmienili się nie do poznania. Najbardziej - najmłodszy "Kacperek".

Mateusz Pawłowski dał się poznać widzom jako mały, uroczy chłopiec, zwany "Kacperkiem". Choć takim go zapamiętali, dziś jest już dorosłym, 20-letnim mężczyzną, który z małym chłopcem nie ma nic wspólnego. Dowodzą temu najnowsze zdjęcia.

Mateusz Pawłowski przeszedł ogromną metamorfozę. Na swoim profilu na Instagramie, gdzie obserwuje go prawie dziesięć tys. osób, chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami - także z aktorką Emilią Dankwą, która w "Rodzince.pl" wcielała się w Zosię, koleżankę Kacperka. Dziś Pawłowski nie tylko nosi okrągłe okulary, ale ma również kręcone włosy.

