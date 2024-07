Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Wyjechała do Turcji. Jej sukienki nie powstydziłyby się prawdziwe Zetki

W stylizacjach generacji "Z" króluje wiele trendów z dawnych lat. Osoby zaliczające się do tego grona najchętniej jednak sięgają po produkty kojarzące się z szalonymi latami 90., kiedy to prym wiodły krótkie spódniczki i dopasowane kroje. Emilia Dankwa przywróciła do łask strój, który jeszcze niedawno uważany był za szczyt obciachu.

Y2K wraca "na salony"

Za aktorką bardzo pracowity czas. Niedawno nie tylko hucznie wyprawiła swoje 18. urodziny, ale także przystąpiła do egzaminu dojrzałości. Na szczęście teraz może w pełni skupić się na zasłużonym wypoczynku. W tym celu wybrała się do Turcji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Celebrytka zdążyła już nawet pochwalić się fotografiami z wyjazdu, na których prezentuje się w obcisłej, białej sukience. Warto dodać, że model ozdobiony był charakterystycznymi, poziomymi drapowaniami. Długość mini w dodatku idealnie sprawdziła się podczas upalnego wieczoru.

Sukienkę wyróżniają ramiączka typu "spaghetti", które szczególnie kojarzą się z modą panującą na przełomie lat 90. i 2000. Na uwagę zasługuje również nadruk przedstawiający otwartą paszczę tygrysa dodający jej stylizacji nieco drapieżności. Całość uzupełniły z kolei trampki na platformie, które optycznie wydłużyły jej sylwetkę.

Emilia Dankwa bawi się w Turcji © Instagram | @emiliadankwa_official

Zachwyciła w dzianinowej sukience

Film "Mamma Mia!" to niekwestionowany hit, do którego często wraca wielu widzów. Okazuje się, że jego fanką jest także Emilia Dankwa. Aktorka jakiś czas temu wybrała się wspólnie z przyjaciółką do Londynu, gdzie w jednym z klubów odbywa się impreza inspirowana tą właśnie produkcją.

Na tę okazję gwiazda "Rodzinki.pl" wybrała dzianinową sukienkę midi w niebieskim kolorze, która dzięki dopasowanemu krojowi świetnie podkreśliła jej sylwetkę. Model z górą przypominającą koszulkę polo jest nie tylko niezwykle szykowny, ale przede wszystkim modny. W końcu tego typu kreacje nie bez powodu cieszą się wśród stylowych pań aż tak wielkim uznaniem.

Emilia Dankwa na imprezie w stylu "Mamma Mia!" © Instagram | @emiliadankwa_official

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl