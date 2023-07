Kaczorowska pokazała się w stroju kąpielowym. Ten model to hit na lato

Agnieszka Kaczorowska jeszcze do niedawna bawiła się z rodziną nad Bałtykiem. Teraz postanowiła wrócić myślami do tych beztroskich chwil i udostępnić na Instagramie krótkie nagranie z plaży. Aktorka pokazała się w jednoczęściowym stroju kąpielowym, który wielu kobietom z pewnością przypadnie do gustu.