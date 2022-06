Kaja Godek urodziła. Pokazała zdjęcie i zdradziła płeć dziecka

Ostatnio fundacja Kai Godek postanowiła rozdawać wśród ukraińskich uchodźczyń ulotki ze zdjęciami płodów, z hasłem "aborcja to zabójstwo" oraz informacją o konsekwencjach prawnych za usunięcie ciąży w Polsce. Upomniało ją za to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które wskazało na wprowadzanie uchodźczyń w błąd i zaleciło, by umieścić na ulotkach informację, kiedy aborcja w Polsce jest dostępna.