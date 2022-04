Ministerstwo interweniuje w sprawie antyaborcyjnych ulotek Kai Godek. Rozdawała je Ukrainkom

Kaja Godek spiera się przedstawicielami ministerstwa o ulotki antyaborcyjne

– Ministerstwo naciska, żeby w ulotkach informujących, że w Polsce nie wolno dokonywać aborcji, skierowanych do obywatelek Ukrainy, zawierać informacje, w jakich okolicznościach i na jakich podstawach można w Polsce zabić dziecko – mówiła Kaja Godek podczas sobotniej konferencji zorganizowanej pod gmachem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – Sytuacja jest absurdalna dlatego, że my informujemy przede wszystkim, że stan prawny w Polsce jest inny niż na terenie Ukrainy, i że nie można przyjść i zrobić sobie aborcji na żądanie, do czego przyzwyczajone są bardzo często obywatelki Ukrainy. A tutaj spotykamy się z taką sytuacją, że ministerstwo zaczyna naciskać na nas, żebyśmy na te aborcje naganiali – grzmiała.